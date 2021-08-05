戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布，為歡慶《戰車世界》11週年慶和1.14版本更新發布，將於八月份為玩家帶來一系列精彩內容，一同迎接火力全開的夏日熱潮！

1.14 版本更新為八月熱浪的重頭戲，遊戲中將新增捷克斯洛伐克重型戰車分支，其中包含 VII 階到 X 階的可研發車輛。全新分支將由 Vz. 44-1 這輛 VII 階重型戰車揭開序幕。此分支的 VIII 階車輛為 TNH 105/1000，可視為同分支 VII 階重型戰車的改良版本，但其最重要特色為有兩款頂階炮管可選。從 VIII 階開始，所有捷克斯洛伐克重型戰車均有此特色。第一款炮管採傳統射擊模式（循環發射），第二款則為兩發裝自動裝填火炮。兩門炮管在戰鬥效率方面不相上下，也具有相同的口徑（105 毫米）、單發傷害與炮管俯/仰角。玩家將有機會依偏好的玩法來在兩門炮管間擇一。

除了推出捷克斯洛伐克重型戰車外，全新隨機戰鬥地圖 Safe Haven 將新增到遊戲之中。這張 1000x1000 公尺大小的夏季地圖以 1960 年代的日本為背景，讓玩家有機會在一處解除武裝後的民用港埠中戰鬥。值得注意的是，Safe Haven 地圖的原聲帶為《戰車世界》音樂團隊與《沉默之丘》知名作曲家山岡晃攜手合作的結晶。

另外，1.14 版本更新將引進全新功能：戰地升級，此功能讓玩家能微調最愛的戰車，適用於所有 VI–X 階車輛（包含收藏、特殊及加值車輛，但不包含特殊遊戲模式的活動/租用車輛）。所有適用於戰地升級的 VI–X 階車輛將有一項特殊參數：角色。共有 15 種角色，其中包含突擊型重型戰車、突圍型重型戰車、多功能中型戰車等。

全新訓練模式——地圖勘查也將於八月首次登場，此模式將幫助玩家從中學習地圖上走位的基本知識。另外，玩家最喜歡的前線模式將於八月重返遊戲，2021 前線共有四個階段，首個階段將從八月開始。

最後，為歡慶《戰車世界》 滿11歲，玩家將獲得一系列超值獎勵和精美禮物，相信會讓玩家永生難忘，請玩家敬請期待！