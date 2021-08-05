國民黨立委李貴敏。（中時資料照）

中華羽球代表隊昨(4日)下午凱旋歸國，總統府特別下令空軍派遣4架幻象2000戰機，伴飛選手搭乘的華航班機返國，過程並施放熱焰彈慶祝。不過空軍這趟任務，專家估算要花數百萬，且不是所有選手都有相同禮遇，引發議論。國民黨立委李貴敏昨在臉書表示，迎接奧運英雄無可厚非，「把錢花在國手身上，總比被政府浪費掉、浪擲大外宣來得值得」。

李貴敏在臉書貼文指出，不管金牌、銀牌，所有奮勇拚搏的選手們，你們的奮鬥精神，大家都看在眼裡，4架幻象2000戰機伴飛，只能表達對你們無比的肯定與感謝，當然，戰機伴飛難免動用公帑，甚至有人認為不妨把這600萬提供國手作加菜金才算比較實質獎勵。

不過，李貴敏說，她總覺得，迎接奧運英雄無可厚非，「光憑這幾天表現，喚起民眾共同榮譽感，就超過許多官員自吹自擂；把錢花在國手身上，總比被政府浪費掉、浪擲大外宣來得值得」。

針對幻象伴飛一事，總統蔡英文昨在臉書表示，空軍把握颱風前合適的天候，派出四架幻象2000戰機，升空伴飛，不只迎接當天返國的代表團成員，更要表達國家對這次奧運代表團的敬意，要向每一位選手說，謝謝你們，在奧運賽場上，用精采的表現，大大鼓舞了我們，也讓世界看見台灣人的氣魄。