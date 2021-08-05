中研院院士余英時院士在8月1日晨間於美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。

中研院表示，余英時院士為全球極具影響力的史學大師。他深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見。尤其是思想史和文化史方面的研究，皆扮演開創性的角色，更提出許多發人深思的議題。學術研究之外，他亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識份子。

中研院提到，余英時在2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託本院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。

中研院指出，余英時1930年出生於天津，先是師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為二十一世紀中國史學之泰斗。

中研院說明，余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選中研院第10屆院士。

唐獎教育基金會表示，余英時教授提掖後進亦是不遺餘力。自2015年至2019年將唐獎的新台幣1000萬研究補助費，委託中研院史語所設立「余英時先生人文研究獎」，鼓勵數十名年輕學者及博士生投入人文研究，深具傳承及推廣漢學意義。

唐獎執行長陳振川表示，謹代表唐獎教育基金會全體向他家人及同事致以深切慰問。而回首昔日與余英時教授互動，余英時教授曾說，台灣有很好的人文社會科學基礎，有潛力成為漢學研究中心，勉勵唐獎發揮影響力，提升台灣的文化精神層面，讓社會重回理想主義。