全民瘋東奧，本屆奧運台灣選手表現亮眼，堪稱「最強中華隊」，不少政治人物也在臉書發文跟風卻出包。今（5）日民眾黨立委蔡壁如在臉書貼文也被揪出1錯誤、1矛盾。

蔡壁如今在臉書談及東奧，呼籲政府厚植體育實力，不過文中卻指「羽球則有麟洋配與世界球后戴資穎得到的一銀一銅」。事實上，麟洋配勇奪金牌，戴資穎則拿下銀牌。

蔡壁如發文錯指「羽球則有麟洋配與世界球后戴資穎得到的一銀一銅」。（圖／摘自蔡壁如臉書）

文章一出，網友紛紛留言提醒錯誤，批說「是哪個國家的小編，才會寫出這樣的內容？」「連台灣拿了多少獎牌都搞不清楚，還想檢討政府啊！」「你老闆不知道會拿不會拿病歷丟你」。另有人貼出柯文哲曾說，「政治人物平常不關心運動，去蹭就會踢到鐵板」的報導截圖，直呼「欸欸欸 撞到了喔！」

此外，針對蔡壁如所說「莊智淵選手四十歲了，如果他退休，我們的下一位桌球好手在哪裡？」也被指與前文矛盾，因文中明明才剛提到小林同學是好手。網友酸說，「你第一段裡的19歲國手林昀儒原來不是打桌球嗎？」、「林昀儒：下一位桌球好手在哪裡？我剛剛是被退休了嗎？」

蔡壁如臉書也緊急修改文章難容，將麟洋配、戴資穎的一銀一銅改為「一金一銀」。