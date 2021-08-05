國內經濟因疫情受重創，多數民意都期待政府發現金紓困，但行政院卻計畫推出「振興5倍券」。國民黨立委洪孟楷表示，若政府執意要發券就請以身作則，請「行政院支出都禁止打統編，只能用券」，看看這樣勞民傷財的方式這些大官們習不習慣？痛批行政院擺明要跟人民作對。

台灣經濟因疫情受重創，中央擬發5倍券振興消費，國民黨在7月底曾指出，去年3倍券對台灣經濟成長率的整體效益不如預期，認為蔡政府欲振興經濟不如全民發現金。不過，民進黨立院黨團書記長羅致政3日表示，現金達到振興效果非常有限，把還是用消費券或者是加倍的效果，才能夠達到帶動整個經濟的一個目標。

洪孟楷今在臉書發文指出，過去行政院統編「03722403」可謂紅遍半邊天，發言人買牛肉麵要打統編、蘇院長買漫畫也要打統編，說穿了，就是方便。先刷卡、後領現，即報即消、方便作業，如今國人要求紓困採廣發現金方式遲遲未獲回應，「大官消費打統編超方便、百姓紓困還要先拿1千換納稅錢真困擾」，行政院擺明要跟國人作對？

洪孟楷強調，發券除了印製成本、等待時間，更重要是商家收到券後，要再整理、填寫、去銀行換現金，更多了許多手續和人力。過去兩個半月已經沒生意，現金流出現大問題，再拿券來要餐飲業配合做後續處理，根本折騰民眾。

洪孟楷進一步說，高雄市議會已通過提案，建議中央政府廣發現金，這是代表基層心聲的第一槍。相信後續會有更多議會通過類似提案，這就是典型的官逼民反，行政院如果只想高高在上，以為紓困是政府給人民的福利就大錯特錯，「簡單的事情複雜做，這就是無能政府的象徵！」