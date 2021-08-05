臨水作業-河道工程施作機具應緊急撒離。（台中市政府提供）

道路發生邊坡崩落應封閉禁止進入。（台中市政府提供）

盧碧颱風逼近，氣象局預測，將隨導引氣流往台灣海峽至台灣西南部海面一帶移動，最接近台灣時間預計為5日到8月7日，台中市政府勞工局提醒，應慎防致災性豪大雨，呼籲營造工地確實提前執行工程防災減災作業，隨時啟動緊急應變措施，以免發生職業災害。

勞工局長張大春說，營造工地於颱風來襲前應確實做好現場防災工作，針對鄰水、水上作業建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等，選任專責警戒人員，隨時與河川管理當局或相關機關連絡，了解降雨量並監視河川水位或土石流狀況，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。

張大春指出，勞工有落水之虞，應準備救生衣、救生圈及動力救生船等設施以備救援，並訓練勞工使用各種逃生、救援器材；工區及週遭排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統的連接功能正常；所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強，對於潛在淹水並有需要保全的工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。

施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移；電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電，除照明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。

張大春呼籲，各營造工地平日即應責成專任工程人員檢核臨時構造物與機械設備的牢固性、工區及週遭的排水設施功能等，現場管理人員應落實自主檢查，務必加強工安整理、整頓措施，並豪雨前後皆應完成自主檢查，勞工局將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害。