看好新興基礎建設債與新興金融債的「低違約率、短存續期」優勢，保德信今起開募「PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金」該基金分季配和累積型兩種類供投資人選擇。

保德信投信表示，從各類型新興債的存續期間和違約率來比較，新興基礎建設債與新興金融債明顯勝出，目前新興金融債券的存續期間最短，只有3.24年，違約率更只有0.5%，新興基礎建設債券的存續期間也僅有4.25年，違約率1.3%，表現同樣出色。

目前台灣核備兼具新興基礎建設債、新興金融債特質的基金，保德信今起開募的「PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金」是第一檔。

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金鄭宇君指出，整體來看，新興企業債與新興主權債的存續期間約在4.9年至7.92年，違約率3.5%至10%之間，相較之下，新興基礎建設債與新興金融債不論在違約率與存續期間都優於企業債與主權債，反映出債券未來表現空間或是抵禦升息環境，新興基礎建設債與新興金融債都更具條件。

鄭宇君分析，金融業往往扮演新興市場經濟的領頭羊，也是新興債市最大要角，更重要的是，金融業以金流掌控實體經濟命脈，伴隨景氣復甦，產業、消費者資金需求提高，多樣化的金融服務將帶來更多元的成長機會，金融、銀行業獲利表現更領先新興市場主要產業。