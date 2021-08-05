美國Fed副主席Clarida發表鷹派言論，預2023年開始升息，但7月數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數漲跌互見，S&P500指數自歷史高點回落、道瓊下挫323點，亞洲股市日股衝高、韓股開高回落，台股今開高0.93點、報在17624.82點，指數陷入震盪，電子成交比重回近7成大關，面板、航運、鋼鐵股拉回，上櫃指數創下近7個交易日新高，台股啟動月線保衛戰，估全天成交量恐不到4000億元。

權值股指標股，台積電(2330)ADR收漲0.28%，今股價於平盤附近震盪，守穩5日線、月線，聯電(2303)近來獲外資回補，早盤後股價拉高上漲近2%，聯發科(2454)開高走高、漲幅逾1%，大立光(3008)於盤上小漲震盪，面板股漲跌互見，群創(3481)震盪後拉高壓回，盤中在平盤附近震盪，友達(2409)跌幅逾3%、彩晶(6116)跌逾2%，面板股成交量活絡。

正值法說旺季，第二季財報陸續公布，也釋出第三季、下半年展望，績優股今也出現點火行情，世界先進(5347)第二季營收、獲利均創高，第三季看好晶圓代工需求持續成長、產能滿載，今攻上漲停；宏碁(2353)上半年獲利創11年新高，爆量開高、盤中維持漲幅逾3.5%；聯詠(3034)下午即法說登場，上半年每股盈餘大賺25.74元，股價最高衝上579元、盤中漲幅逾2%；南電(8046)預期下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，開高走高大漲逾3.5%。

航運股今量縮整理，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)早盤全數走跌，跌幅在2~3%；榮運(2607)跌幅近2%，志信(2611)、中航(2612)、中櫃(2613)、台航(2617)等也均走跌逾1%，航運股今僅長榮航(2618)、華航(2610)抗跌，其中長榮航漲幅逾1.5%，整體航運類股指數下跌約1.8%。

變種Delta疫情拖累景氣復甦力道，使FED收緊政策腳步放慢，隨著美國兩黨基建計畫達成協議，有助刺激經濟，加上第二季財報數據亮眼，國企大廠多對下半年展望正向，激勵美股持續多方走勢。台灣方面確診人數大降，全台已降至二級警戒且陸續解封，有助內需消費；加上時序進入電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，資金動能充沛。

分析師表示，台股目前5日、10日均線黃金交叉，技術指標KD也由低檔持續向上揚升，有利指數持續向上，只是近期成交量縮減，類股輪動快速，操作上勿過度追價，未有明確方向之下，中小型族群表現相對強勢。