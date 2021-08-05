太子建設(2511)今日舉行股東會，總經理謝明汎說，房地合一2.0版打擊投資客，預期今年房市將呈現價穩量縮的格局。營造成本每年漲幅約10~15%、疫情使得全球各國採取寬鬆政策，通膨已無法避免，房價是不會降的，自住型應該快進場，隨時都是購屋的買點。

台灣疫情趨緩後，建案的來客組數及成交數有慢慢回來，謝明汎指出，因為原物料大漲墊高營造成本，房價並沒有受到疫情影響，而是hold在那裡。太子建設先前推案去化率表現都不錯，台中市太平區新吉路、新明街「太子欣世界」總戶數226戶，已售224戶接近完銷；新營的「太子峰雲」共196戶，已售180戶；楠梓「太子城」已售75%；另外，在新北新莊的「太子信義」目前銷售率已達8成。

除了營建本業的推案外，每年都有穩定的租金收益，包括統一國際大樓商場與辦公大樓，以及台大太子學舍與會館、成大太子學舍與會館。轉投資飯店事業營運雖然有受到疫情的衝擊，不過目前看來疫情最壞情況已過，營運可望逐漸回穩。

太子建設第4季將推出高雄仁武區金義興重劃區「太子雲E」案，此案基地面積2296坪，產品規劃為地上15樓、地下2樓，3~4房的產品，總銷約落在26億元左右；看好台中清水區域時機已成熟，基地面積1385坪的個案，將採取先建後售的模式，目前正在興建當中。