受「盧碧」颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布高雄、屏東豪雨特報，嘉義縣市、台南大雨特報，高屏有局部大雨或豪雨發生，嘉義以南地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

【LIVE直播】「盧碧」直穿台灣海峽 颱風「銀河」緊跟明生成！｜2021.08.05

5縣市豪雨、大雨特報。(翻攝自氣象局)

同時，氣象局持續發布海上颱風警報，今早8時颱風位置在金門西南方約220公里海面上，距離本島430公里左右，以每小時8轉5的速度向大陸福建、廣東沿岸移動，目前暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅，提醒台灣海峽北部及南部航行及作業船隻應嚴加戒備。「盧碧」海上颱風警報最快將在下午2點半、最慢下午5點半解除。

對台灣海峽附近發布海上颱風警報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，「盧碧」颱風逐漸接近陸地，風力較強的區域主要在颱風的南半側，根據風場資料分析，颱風南半象限暴風半徑約100公里，北半象限暴風半徑約60公里，平均暴風半徑約80公里。預測今日白天颱風將隨低壓帶的導引氣流向北移動，由廣東、福建沿海一帶登陸大陸，在大陸停留2天，隨後強度受地形影響，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。周六往台灣北部海面前進，可能重整後又增強為颱風。

颱風先登陸大陸，再往台灣北部海面前進。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，受颱風外圍環流及西南風偏強影響，今日金門、澎湖、馬祖、台灣中南部沿海、恆春半島及東南部沿海地區易有8至9級強陣風；北部、東半部、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請注特別意安全。

氣象局表示，今天至周六(5日至7日)易有短延時強降雨；中南部有局部大雨或豪雨，尤其南部山區易有持續性降雨；其他地區有局部較大雨勢發生機率；澎湖、金門、馬祖將陸續出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。