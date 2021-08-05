大陸國家衛健委網站5日公布，8月4日0-24時，大陸各地報告新增本土病例62例（江蘇40例，湖南9例，北京3例，山東3例，河南3例，雲南3例，湖北1例）；本土無症狀感染者32例（河南22例，湖南7例，山東2例，重慶1例）；河南鄭州5日凌晨新增5個中風險地區，全大陸中高風險地區增加到164個。

澎湃新聞報導，8月5日凌晨，河南鄭州市新將鄭州新鄭教育園區溫莎城堡、鄭州新鄭教育園區永澤·上公館、惠濟區迎賓路街道西黃劉村、金水區未來路街道沈莊新城南區、金水區未來路街道燕莊廣場鄭州地鐵6號線施工工地等5個地區調整為中風險地區。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，大陸疫情呈現多點發生、局部暴發的態勢。此前一晚，湖南張家界將官黎坪街道黃金塔社區列為高風險地區。目前大陸已有17個省分報告現有本土確診病例或無症狀感染者，大陸現有高風險地區5個，中風險區159個。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，大陸疫情中高風險地區分布，5個高風險地區在江蘇2個、雲南、河南、湖南各1個。

159個中風險地區分布在12個省市，其中江蘇94個、湖南25個、河南18個、四川6個、湖北3個、山東3個、雲南2個、遼寧2個、福建2個、北京2個、海南1個、上海1個。

大陸國家衛健委5日統計，8月4日0-24時新增本土62＋32，涉及8個省市。

大陸新增確診病例85例，其中境外輸入病例23例（上海9例，雲南8例，福建3例，廣東2例，山東1例），本土病例62例（江蘇40例，湖南9例，北京3例，山東3例，河南3例，雲南3例，湖北1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

新增無症狀感染者54例，其中境外輸入22例，本土32例（河南22例，湖南7例，山東2例，重慶1例）；當日轉為確診病例1例（為境外輸入）。

「健康江蘇」微信公眾號5日消息，4日0-24時，大陸新增本土確診病例最多的江蘇有40例，其中南京4例，揚州36例。22例為輕型，16例為普通型，2例為重型。7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例227例（輕型77例、普通型149例、重型1例）；揚州市累計報告本土確診病例162例（輕型58例、普通型93例、重型9例、危重型2例）。