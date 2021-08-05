剛剛播種不久的花生泡在水裡，後續成長不利。（雲林縣府農業處提供）

雲林縣農作物受西南氣流豪大雨損害災情持續擴大，到今天上午統計已造成3385萬元損失，落花生、食用玉米、甘藷、西瓜、蘿蔔等損害預估超過20％，達現現金救助標準，縣長麗善明天（6日）將與中央農政單位勘災確認。

雲林縣政府農業處統計到今（5日）上午10點，落花生受損面積最大，達913.5公頃、受害程度23％、受損金額約1989萬元；其次是食用玉米277公頃、受害程度18％、受損金額503萬餘元；甘藷受損面積117公頃、受害程度18％、受損金額254萬元。

其餘受損作物包括西瓜76.4公頃、受害程度15％、受損金額182萬餘元；香瓜47.5公頃、受害程度12％、受損金額90萬餘元，另有洋香瓜、蘿蔔、稻米、葉菜類等，總計農作物農損3385萬元。

農業處長吳芳銘表示，經審核落花生、食用玉米、甘藷、西瓜、蘿蔔等，縣長張麗善指示農業處儘速邀集行政院農業委員會臺南區農改場、農委會農糧署中區分署及各鄉鎮公所現場勘查，一旦確認災情達到現金救助標準，將以最快速度函報中央，公告為救助地區和項目進行現金救助。

吳芳銘呼籲，農友若有災損，請立即向所在地公所通報，儘速安排現場勘災確認。另外，盧碧颱風已發布海上警報，請農漁畜牧從業者做好防汛、防颱和防災整備工作以減少損失。