美國總統拜登今天提名美蘇冷戰時期鷹派策士布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）之子馬克出任駐波蘭大使，但據報華沙右翼政府對此存有疑慮。

路透社和法新社提到，馬克（Mark Brzezinski）的任命須獲得聯邦參議院同意。

會說波蘭語、投資家出身的馬克過去曾在民主黨政府麾下負責外交政策工作，包括在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任駐瑞典大使，在柯林頓（Bill Clinton）執政期間則於國家安全委員會任職。

有關拜登將提名馬克出任美國駐波蘭大使的傳聞已傳了數週之久。波蘭新聞網站Onet.pl報導稱，華沙政府提出反對意見，主張馬克透過父親取得波蘭公民身分，因此沒有資格擔任大使，但波蘭當局否認這類說法。

鑑於華府與中國、俄羅斯之間關係冷淡，拜登亟欲加強與歐洲的夥伴關係，以抗衡中俄日益獨斷的立場。波蘭和美國都是北大西洋公約組織（NATO）的成員。

馬克的父親布里辛斯基出生於波蘭，在冷戰時期是美國前總統卡特（Jimmy Carter）頗具影響力的國家安全顧問，他主張對當時的蘇聯和包括俄羅斯在內的國家採取強硬立場。波蘭曾落入蘇聯勢力範圍長達40年，直到共產主義統治崩潰。

馬克的妹妹米卡（Mika Brzezinski）則是微軟國家廣播公司（MSNBC）晨間節目「早安喬」（Morning Joe）的共同主持人。

白宮還表示，拜登已經敲定美國駐多哥、貝南和馬拉威等非洲國家的大使人選，所有任命案都須經參院批准。