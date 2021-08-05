一年一度的父親節即將到來，還拿不定主意要送什麼給爸爸嗎？傑昇通信將多數老爸的需求分成三大類，再針對三大類型盤點七款實用型的父親節禮物，並於即日起至8/8止，舉辦為期四天的父親節快閃活動，包含蘋果、三星、OPPO、HTC及小米等熱銷品牌手機、平板及耳機等等必買推薦清單供民眾參考，民眾可以仔細觀察爸爸是偏向哪種類型，挑其所好就能送禮送到心坎裡。

傑昇通信父親節禮物推薦清單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，如果你家老爸是屬於信仰型老爸，長期使用特定品牌，那麼換目前下殺4210元的iPhone 12 Pro Max（128GB）準沒錯，若爸爸擅於多工處理，配給老爸一台10.2吋的Apple iPad 2020 Wi-Fi（32G），滿足爸爸同時能完成多項工作任務的期待，且潮流與實用性兼具。

送禮雖然一門學問，但其實還是講求日常觀察，若爸爸剛好是精打細算的一家之主，那麼八千有找的三星Galaxy A32（6GB/128GB）就是首選，至傑昇通信門市購機不僅現折2700元，僅7290元即可入手，再送夏日運動包四入組（價值2490元）；另外購機就送的還有HTC Desire 21 Pro，原價12990元，現在萬元有找，只要8990元，買再送HTC馬卡龍真無線藍牙耳機（市價999元），對於購物講求CP值的老爸保證對味。

不過，買東西送長輩最怕挑到他不愛的，沒準還要被叨念一番，如果你家老爸平常都是「甚麼都可以、你決定就好」的無所求老爸，此時高顏值、高效能的OPPO A74 5G手機價格只要6690元，價格親民、續航力驚人，堪稱平價手機之王；再來是號稱億級畫素的紅米Note10 Pro，對未有5G需求的爸爸來說很適合，且1.08億高畫素的主相機，搭配中規中矩的入門規格，空機價只有7590元，對子女而言也是荷包救星。

好好挑選一份父親節禮物一點都不難，除了手機和平板，能夠兼顧娛樂和工作的，非藍牙耳機莫屬，無論是生活上的音樂陪伴，還是打電話、運動健身，藍牙耳機都是爸爸不可或缺的東西，此時具備主動式降噪功能的蘋果AirPods Pro即為所求，同時配備外向式與內向式麥克風，能消除矽膠耳塞套的隔音效果，讓聲音聽起來就像面對面聊天，即使整天配戴也備感舒適，讓爸爸放心聽，現在至傑昇通信購買現省2100元，只要5890元。