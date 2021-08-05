新冠疫苗還沒打完，很快就要迎來流感疫苗。兒科醫師楊為傑發文感嘆，感覺今年直到年底以前，都會一直需要打疫苗，讓許多網友聽了好奇，若兩款疫苗施打時間卡到怎麼辦？對此，他表示，目前規定打新冠疫苗與流感疫苗需間隔14天，不過，他認為到時候可能會改為不用間隔，畢竟許多國家都沒間隔，且學理上感覺也不需要間隔。

楊為傑昨天在臉書發文表示，還沒忙完新冠肺炎疫苗，現在又要來面對流感疫苗了。感覺今年直到年底以前，都會一直需要打疫苗，而今年自費流感疫苗的數量不多，請大家要特別注意，符合公費流感疫苗接種身分資格者，記得去打。

一名網友留言詢問「打流感疫苗與新冠疫苗要間隔多久？如果預約時間卡到怎麼辦？」對此，楊為傑回應說，目前的規定是說兩種疫苗須間隔14天接種，但他認為到時會可能改成不用間隔，畢竟多數國家是不用間隔的，在學理上感覺也不太需要。

流感多在冬季盛行，去年的公費流感疫苗在十月開打，但今年八月初竟然就有診所PO出自費接種的預約表單，讓不少網友看了忍不住驚呼「哇！今年的預約時間好早」。