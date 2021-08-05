【旅奇傳媒/編輯部報導】木柵鐵觀音是臺北市重要的地方伴手禮之一，疫情爆發後，因應國內外旅客人數驟減，貓空茶農也紛紛跟上「防疫宅經濟」的浪潮，投入線上販售茶葉行列，尤其貓空地區青農推出甫自木柵鐵觀音春茶比賽得獎茶，居家防疫期間不出門還是可以用好茶犒賞自己，再佐以特色茶點如綠茶蛋糕、鐵觀音奶酪等，並待疫情緩解後，到貓空山上走走，泡一壺好茶，遠眺台北城市風情，走靜貓空、放空自己。

▲木柵鐵觀音冷泡茶清爽透心涼。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

行之有年的「木柵春季優良鐵觀音茶比賽」往年皆於5月中、下旬辦理，今年首次延後至6月30日才完成最終評審作業，今年春季雖旱象頻傳，但北部地區於茶葉生長期間陸續有鋒面帶入豐沛雨水，所以品質及產量不受影響。

▲2021木柵鐵觀音春季茶賽得獎茶。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

木柵鐵觀音茶為臺灣十大名茶之一，製作過程中透過反覆布包團揉及焙火後，使茶葉捲曲成半球形，滋味醇厚並帶有弱果酸味風韻，木柵茶農期望透過比賽茶的銷售，降低疫情對農民生計之影響。

優良鐵觀音茶比賽是經由專業老師依據各種指標進行品評，遴選出風味優異的茶品，可降低消費者對品質的疑慮，增加消費選購意願，鐵觀音茶以「中發酵、重烘焙」為最大的特色，「觀音韻」為其最具代表性的傳統精神，這也是鐵觀音茶最重要的百年製茶工藝。

▲木柵山區雲霧繚繞適合鐵觀音茶樹生長。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

木柵鐵觀音的製茶技術以家傳為主，所以也是各家茶莊的營業秘密，每年茶農們都期待一年二次的茶葉比賽，獲獎是一種肯定也是鼓舞，特別是近幾年，木柵的製茶工藝已經傳承給年輕人，中堅世代的茶農更需要自己受到肯定，所以支持比賽茶的銷售，也就是給予青農們的鼓勵，除了茶葉之外，青農們也發展許多特色的茶點商品，包含：綠茶磅蛋糕、鐵觀音奶酪、清涼消暑的冷泡茶、鐵觀音牛軋糖..等等，有興趣的民眾請到臉書搜尋「木柵青農」，今年中秋還會有鳳凰酥，敬請期待！

▲鐵觀音奶酪茶香濃郁。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

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