中租-KY(5871)股東常會通過配息5元、配股0.5元，今（5）日以220元參考價除權息交易。中租股價3日觸及240元新高後拉回，今日開高後小漲0.91％至222元，雖因賣壓出籠一度翻黑小跌1.36％，截至10點半持穩紅盤、小漲約0.5％，於填權息路上碎步前行。

中租惠業務動能逐季增溫、資產品質穩定，2021年6月及第二季營收及獲利同步改寫新高，累計上半年合併營收344.58億元、年增達22.01％，歸屬母公司稅後淨利105億元、年增達33.09％，每股盈餘（EPS）7.11元，三者齊創同期新高。

展望今年，中租董事長陳鳳龍表示，今年將持續在地深耕經營，台灣增設專營船舶租賃業務單位，中國大陸在既有的深圳、金華、寧波增加服務網點，東協市場則在越南同奈省與隆安省，馬來西亞淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地增加辦事處。

其次，中租加速進入消費市場，由仲信資融以「零卡」品牌經營的無卡分期業務，擬複製成功經驗至東協市場。太陽能電廠則推動拓展「漁電共生」營運模式，逐步深入養殖事業。同時將加大加快保經事業推廣、推升獲利占比，對今年營運維持樂觀態度、審慎應對因應。