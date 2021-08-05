因提高獎勵以吸引司機加入，優步科技公司（Uber Technologies Inc）上季虧損擴大，受此打擊，周三盤後股價大跌4.7%，報39.85美元。

儘管優步高層保證，即使紐約和其他主要城市重啟一些防疫限制措施，優步的獲利能力仍可望大幅改善，仍無法阻擋投資人出脫股票。

優步公布第二季營收為39億美元，優於分析師預測均值37.5億美元。

經調整後息稅折舊和攤銷前（EBITDA）虧損為5.09億美元，較第一季虧損增加近1.5億美元，並遠超出分析師預估的虧損約3.245億美元。該會計項目排除一次性成本，如股權薪酬。

第二季總成本和支出較去年同期增加逾57%，達到51.2億美元。

受惠於投資中國網約車巨頭滴滴出行和自動駕駛公司Aurora的未實現利益，第二季淨利為11億美元。

第二季每股盈餘為58美分，優於分析師預估的每股盈餘51美分。

該公司提出預警，Delta新冠變種病毒的不確定性將繼續影響復甦的能見度。但優步執行長Dara Khosrowshahi在電話會議上告訴分析師，如果叫車業務下滑，優步的食品外送業務可做為緩衝，且7月以來的趨勢讓優步對下半年很有信心。

由於出門的人增加，第二季總訂單量達到近220億美元，創下歷史新高，而食品外送訂單也同步增長。

不過，司機供應和這場大流行病的持續影響，仍是法說會上最受到關注的焦點。

隨著叫車需求升高，投資人對該產業仍然欠缺司機的情況感到擔憂。其規模較小的同業Lyft周二表示，下一季司機的供應仍將吃緊，需要進一步投資對司機的獎勵措施。

此外，優步重申到今年底調整後EBITDA項目將實現獲利的目標不變，並表示第三季虧損估將減少至1億美元。然而這項預測，是假設更具傳染性的Delta變種病毒不會讓美國逐步重啟的經濟嘎然止步。

Lyft周二表示公司正在密切關注這一點。

優步表示，從2月到7月，每月活躍的司機和外送員增加近42萬人。優步在第二季砸下2.5億美元巨資投入司機獎勵方案，使其叫車業務虧損擴大。

但優步表示，隨著在美國和加拿大獎勵司機的投資金額逐漸減少，叫車業務的獲利能力將大幅提升，公司在澳洲和其他市場已經看到這樣的趨勢。