桃園街頭上演警匪追逐 車輛拒盤查衝撞員警 遭連開3槍圍捕

桃園市警察局保安警察大隊警員4日晚間巡邏時，行經蘆竹區海山路與山菓路口，發現1小客車車牌與車身不符，要求攔查竟遭車輛衝撞逃逸，員警隨即連開3槍，並在街頭追逐，圍捕逮到蔡男及3名少年，並查獲手指虎、武士刀、棍棒、車牌等物，依違反砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法及妨害公務送辦。

警方指出，蔡佑承、黃發暘、李威德及張鈞皓4日21時許發現一輛黑色自小客車，車身與車牌不符，隨即發動攔查，員警驅車上前示意該車停車，該車佯裝配合，待員警靠近卻意圖衝撞員警，並拒檢逃逸，員警依法使用警槍射擊3發子彈，該車仍急速逃逸，員警駕車於後尾隨，並且通報線上警網攔截圍捕。

最終於桃園市蘆竹區南竹路五段巷口，將該車攔截圍捕成功，順利逮捕以蔡姓為首4名嫌犯，並查獲手指虎、武士刀、棍棒、未懸掛車牌2面，警方依違反砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法及妨害公務等罪嫌，移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。