東奧羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟和李洋替我國摘金，關鍵一球「決勝IN點」一夕爆紅，吸引不少設計師推出相關周邊商品，甚至直接標註選手帳號，不過遭到王齊麟婉拒，許多網友忍不住嘲諷該名設計師「斂財失敗」。

王齊麟和李洋上月31日在羽球男雙金牌戰對決大陸隊李俊慧、劉雨辰，最後一球揮進後場空檔，裁判認定壓線，對手提出挑戰失敗，「麟洋配」以2:0獲勝，勇奪台灣奧運羽球史上的首金。

不少設計師發揮創意，針對最後關鍵一球繪製、販售相關周邊，像是「Hong Da Design Studio」1日在臉書推出T-Shirt、醫療口罩、毛巾、卡貼及杯墊等商品，並在文中標記王齊麟和李洋，讓不少網友以為兩方有合作，紛紛詢問如何購買，想不到3日王齊麟親自留言：「我們沒有意願配合，請勿以我們的名義做任何銷售行為」等同打臉該設計師。

該設計師隔了4小時，終於向王齊麟致歉：「選手您好，已經將貼文中的標註部分、以及任何觸及選手相關的字眼撤除，很不好意思造成不便及誤會。」他表示1日主動聯絡王齊麟粉專，表明絕非以營利為目標，單純想為精彩的畫面致敬，扣除成本後預計將所得全數捐給體育相關單位，為台灣體育盡一份心力。最後他不死心的問：「假如有機會的話，不曉得是否能有機會向選手團隊做更詳細的計劃說明和規劃呢？」截稿前王齊麟尚未再做回應。

不僅如此，還有一位江孟芝設計師因繪製「麟洋CP圖」惹風波，原來她聲稱不眠不休畫到手抽筋才完成，卻被網友爆料購買的圖像另需取得授權，浮水印的位置也被發現有色塊斷層，判定直接抓有浮水印的照片製成，對此江孟芝回應浮水印是用Photoshop測試時留下，測試完成後便購買版權，並曬出收據證實未侵權，對於未修正圖片留下浮水印造成誤解，她感到萬分抱歉，接著表示製作時沒有販售意圖，會詢問「有人會想要這張海報嗎？」是希望公開給大家自行收藏，最後強調「希望大家能把注意力多多上放在選手上，繼續為他們加油」。