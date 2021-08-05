劉邦漢（右4）成立客家藝術協會，積極推動藝文活動。(新北市社會局提供)

原住民郭光明從警近30年，影響3名女兒從事護理救人的工作。(新北市社會局提供)

父親節將至，樹林區78歲的張義鷹，雖40歲就幾近全盲，卻不向命運低頭，堅持音樂創作之路，創作的古典藝術歌曲更在國家演奏廳上發表，並積極推廣藝文活動，因此被獲選為新北市今年度的模範父親。

張義鷹雙眼因遺傳性疾病導致視力逐年退化，不過他並不氣餒，奮力考上國立藝專音樂科，主修聲樂並持續進修，先後於東吳大學、國立藝專與實踐家專任教，30歲時與妻子葉玉秋結婚，40歲時接近失明，但為了家庭經濟與子女教育，除了白天學校教課，晚上也擔任少年鋼琴及聲樂指導。

除了音樂教學，張義鷹也投入古典藝術歌曲創作，出版「閒雲之歌」，與多位傑出古典音樂演唱家合作，於國家演奏廳等發表，另並與地方藝文人士共創樹林鄉土文化藝文協會，推廣藝文活動，更成立小水滴兒童合唱團，演出音樂劇。

此外，板橋區65歲的劉邦漢及金山區54歲的郭光明也獲選為今年的模範父親，劉邦漢從小喜愛草木山石，作品曾獲文建會傳統工藝大獎，被譽為「樹木醫生」守護台灣山木，亦曾任教職於台藝大、台科大、亞東技術學院、朝陽科大等，並獲邀至國外美術館展出作品。

劉另也參與過板橋市改制30週年慶，編製板橋市歌，並為435藝文特區空間規畫，成立魯班工藝研究所，為30幾座公園添置家具，又成立台北縣客家藝術協會擔任理事長，籌劃新北市29區客家社區大學，以推展藝術文化。

郭光明來自台東縣太麻里鄉「多良」部落，擔任警職近30年，為服務族人，他報名參加高院通譯訓練課程，完訓後到警局、法院、法扶基金會等協助通譯，疫情爆發後，他更全力投入第一線防疫工作，一方面協助疫調、勸說民眾戴口罩，另方面又必須執行治安勤務，他的太太也在金山區公所擔任里幹事，夫妻同為公僕典範。

受疫情影響，新北市今年取消模範父親表揚活動，新北市長侯友宜特別錄製了一段「做人的爸仔，你是第一名！」影音恭賀獲獎者，社會局也為每一位模範父親製作了專屬的影片、金戒指和賀匾等，分送給今年獲選的56位模範父親。