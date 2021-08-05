花蓮縣原住民會館閒置多年，審計部多次要求縣府儘速活化再利用，由於建物結構超過40年，歷經921及0206大地震，恐成危樓，原民處朝向拆除方向進行，研擬相關未來用途計畫，增加土地建物的效益。（羅亦晽攝）

花蓮縣原住民會館內多屬早期公教會館式的隔間，縣府原民處認為很難再活化利用，因此朝向拆除方向進行，研擬相關未來用途計畫，增加土地建物的效益。（羅亦晽攝）

花蓮縣原住民會館閒置超過20年，是名符其實的蚊子館。（羅亦晽攝）

花蓮縣原住民會館是一棟逾40年的4層樓建物，位在市中心精華地帶，1999年底當地協會撤出後，閒置迄今，周圍髒亂，蚊蟲滋生，淪為名符其實的蚊子館。審計部已連6年點名要求縣府活化，經原民處評估，認為建物有安全疑慮，且活化再利用性低，擬朝拆除建物並修復作為原住民農業行銷館方向進行。

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口處，1984年取得使用執照，陸續開放當地社團使用，直到1999年底，花蓮縣阿美建設協會搬出後，就再也沒有人使用，由於該處臨近重慶市場，流動攤販會占用其位置擺攤，堆放不少雜物，加上附近居民利用其土地搭建鐵皮屋，建容難看，久而久之，也成了蚊子館。

審計部花蓮縣審計室針對花蓮縣原住民會館閒置情形，自2015年就已函文要求縣府加速辦理活化，最新出爐的109年審查報告指出，花蓮縣政府未積極籌畫閒置公共設施活化作業，且未妥為管理及有效利用，任其荒廢不堪使用程度加劇，公產管理效能不彰。要求縣府盡快提出具體可行的活化計畫， 加強效益及可行性的評估，避免土地與建物長期閒置。

原民處長陳建村表示，台灣在歷經921大地震後，對建物防震有更嚴謹的要求，該建物已有40年，結構係數不符最新規定，2015年委託台灣省土木技師公會進行結構安全鑑定，認為需要補強，不過費用近900萬元，加上建物內沒有空調、照明及消防等基本公共安全設備，若要將其功能及結構做到完善，至少需花費4000萬元。

陳建村接著說，該建物裡面多為類似早期公教會館式的隔間，很難活化去做其他用途，加上建物老舊，歷經921及0206大地震，已成危樓，經多次會議評估討論後，目前朝向拆除方向進行，不過建物結構報廢年限未達法律規定，因此也在研擬出相關未來用途計畫，增加土地建物的效益。

陳說，若計畫順利通過，應會拆除原本的4層樓，改建修復為僅有1層樓的原住民農業行銷館 ，盼能搭配附近的重慶市場，成為一個完善的農業行銷區。