彰化一名75歲患有心臟病的老翁，在注射疫苗後猛喝水，沒想到卻導致肺積水住進醫院。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫逐漸穩定，各縣市正積極利用有限的疫苗衝施打率，而疫苗施打會因個人體質不同而產生不同副作用，醫生也會提醒大家注射疫苗後要多喝水，或補充維他命C等，來減緩副作用的產生，但彰化一名75歲患有心臟病的老翁，在注射疫苗後猛喝水，沒想到卻導致肺積水住進醫院。

張姓老翁表示，在打完疫苗以後接連幾天喝了不少水，一次大概都喝一公升左右，想說多喝水也不會有壞處，幾天後開始有咳嗽副作用，夜晚更嚴重，甚至要坐著才睡得著，然後喘、胸痛等等，幾天後小腿開始出現水腫，他才緊張跑到醫院就醫，沒想到被診斷是肺積水。

衛福部彰化醫院心臟科主任何東錦表示，心臟就像幫浦一樣，不斷收縮把肺部的含氧血打到全身， 但心臟病患者，因為心臟無力若短時間喝太多水，無法將水分送到腎臟排除，就會產生肺積水，但心臟病患者最好維持平常的飲用量，要多喝水的話建議拉長時間慢慢補充，給心臟休息時間，減少產生肺積水的可能。

腎臟內科主任蔡旻叡也說，洗腎或患有腎臟疾病的病人也是，因為無法像正常人調節多餘的水分，因此要到洗腎的時候才能排除，喝太多可能會產生全身性水腫，造成肺積水，因此洗腎患者打完疫苗千萬不要再多喝水，醫院也會提醒相關患者在打疫苗後「請勿多喝水」。

何東錦強調，肺積水主因通常是「心因性」及「腎因性」，因此這2大類的患者飲水量都必須謹慎控制，千萬不要集中在短時間內猛喝，建議分開時段攝取水分，減少心臟、腎臟的負擔。