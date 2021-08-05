隨著東京奧運即將進入尾聲，各國代表隊也都陸續返國，沒想到澳洲隊卻被《紐約時報》爆料，他們在離開選手村之前，在房間內酗酒狂歡，不僅無視防疫規定，更把房間弄到相當骯髒，更誇張的是，他們就連返回澳洲的班機上也酗酒鬧事。

根據《紐約時報》報導，澳洲的划船與橄欖球隊員在離開東奧選手村前一晚徹夜狂歡嬉鬧，不但無視其他國家運動員，更把選手村房間吐到一片狼藉，還把相當結實的紙板床弄壞，甚至在房間牆壁上打出一個大洞，完全不顧自己國家形象。

沒想到受到外界指責之後，澳洲奧運代表團團長切斯特曼竟然如此辯解，「絕大部分的澳洲選手都是模範公民，在參加東京奧運期間也都遵守規定，只有少數人做錯了事情，在我看來，你不用花太大力氣就可以在選手村房間牆上打個洞。」

別以為澳洲隊的誇張行徑就此落幕，根據日本共同社報導，澳洲足球隊與橄欖球隊在返回澳洲的班機上面喝酒狂歡，就算空服員要求他們坐好與戴上口罩都遭拒絕，還偷拿飛機上的酒類飲料，隨後澳洲奧會證實了選手做出這些脫序行為。

澳洲選手這些惡劣舉止，也讓網友感到無法接受，畢竟澳洲還要主辦2032年布里斯班奧運，卻給外界如此負面印象，或許不該主辦奧運，逼得澳洲奧組會負責人卡羅斯出面道歉，「我們已經關注到這些不可接受的行為，也跟東奧官方表達歉意。」