擺脫第1季谷底，銅箔基板廠台燿(6274)業績自第2季回神！第2季稅後盈餘為5.92億元，季增72.09%，累計上半年每股盈餘為3.5元，由於終端需求穩定，台燿有機會依循往年趨勢，下半年業績比上半年好，港系外資及日系外資維持台燿「買進」評等，台燿今天盤中股價逆勢走高。

台燿今年第1季因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，獲利表現不理想，不過，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿第2季營運自谷底翻揚，台燿第2季合併營收為54.45億元，季增16.05%，年成長3.62%，營業毛利為12.25億元，單季合併毛利率為22.52%，季增1.75個百分點，年減2.89個百分點，稅後盈餘為5.92億元，單季每股盈餘為2.21元；累計上半年合併營收為101.37億元，年成長4.2%，營業毛利為22億元，合併毛利率為21.71%，年減2.51個百分點，稅後盈餘為9.36億元，每股盈餘為3.5元。

台燿積極佈局歐美客戶，成果開始顯現，且大陸重啟基礎建設，法人預期，台燿今年下半年營運可望優於上半年。

日系外資及港系外資在台燿公布季報後出具最新報告，其中港系外資將台燿2021年/2022年每股盈餘上調2.1%/0.1%，以反應高於預期的第2季每股盈餘；港系外資表示，我們相信，下半年強勁基站的推出將挹注營收，且毛利率亦可望因產品組合優化更好，維持台燿「買進」評等，目標價為140元。

至於日系外資最新報告雖然將台燿2021年/2022年獲利下調7%/2%，以反應毛利率回升緩慢，但日系外資表示，根據供應鏈調查，大陸的5G基站(BTS)需求復甦應從2021年第3季度開始逐步恢復，且台燿將持續受益於2021年下半年到2022年伺服器及數據中心材料升級；重由台燿「買進」評等，目標價為152元。