網安設備廠瑞祺電通(6416)今（5）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.65元。展望後市，隨著時序步入旺季，歐美客戶遞延拉貨需求復甦，瑞祺電將致力降低缺料影響出貨進度干擾，力盼下半年營運逐季回溫、全年維持成長。

瑞祺電2020年合併營收創54.65億元新高、年增達23.33％，毛利率21.01％、營益率10.03％，優於前年20.63％、9.66％，毛利率登近4年高點。配合業外轉盈，歸屬母公司稅後淨利3.72億元、年增達28.85％，亦創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.29元。

瑞祺電2021年6月自結合併營收4.32億元，月增12.14％、年減24.96％，回升至近3月高點。惟零組件缺料干擾出貨進度，使第二季合併營收11.18億元，季減9.89％、年減達23.02％，為近2年低點。合計上半年合併營收23.59億元、年減13.27％，仍創同期次高。

法人指出，瑞祺電在手訂單需求良好，但受零組件缺料嚴峻影響，使4月營收降至近2年低點。公司對此透過更改設計、現貨市場購料及發揮集團採購效益盡力填補缺口，生產出貨狀況自5月起逐漸好轉，預期第二季營收將是今年谷底。

展望後市，隨著歐美陸續解封，網安及電信等客戶遞延拉貨需求復甦，配合半導體廠龍頭網安、電信客戶5G閘道器等專案陸續出貨，瑞祺電下半年營運表現可望回穩，單月營收有望持穩4億元以上，力拚營運逐季回升，使全年營運仍維持成長。