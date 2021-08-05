江宏傑上個月宣布與福原愛離婚，五年婚姻正式畫下句點，隨後便將IG個人自介中的「小愛的老公」文字刪除，改為「AILA & KOU的爸」，昨（4日）更被網友發現連IG帳號也更新，有意與福原愛完全切割。

江宏傑原本IG個人自介寫著：「小愛的老公，小小愛小小傑的爸，桌球選手江宏傑，111是小愛的生日，222是我的生日」，爆出婚變後，立刻更新為「AILA & KOU的爸」，並把「小愛的老公」給刪除，如今更將IG帳號改為中文名字的英文拼音，代表兩人「真愛密碼」的數字已經遭到刪除，大動作與福原愛切割乾淨的動作，似乎道出兩人已經不再有所關連。

江宏傑將IG帳號改為中文名字的英文拼音。（圖／ chiang_hung_chieh IG）

不過江宏傑和福原愛在IG上仍互相追蹤彼此，並未因為離婚就取消關注對方，至於一對兒女由彼此共同監護，江宏傑日前在IG曬出抱著一對兒女的背影照，並寫下：「我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦，GO！我會帶著大家的祝福一路走下去」，並自我喊話：「我會當個負責任的爸爸」。

根據日媒《News Post7》報導，福原愛徹底斷開江宏傑後，就把婚後購入的愛巢以1億日幣（約台幣2569萬元）售出，接著以3億日幣（約台幣7707萬）購入90坪高級公寓式豪宅，雖然當初希望能與母親和小孩同住，才會選90坪大的房子，不過她已半年多沒見到一對兒女，母親返回日本後就住在老家仙台，如今只能過著獨居生活。