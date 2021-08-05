色情業者以爆乳妹的照片吸引尋芳客上門。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

色情業者以文青大學生的美女圖招攬男客。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市傳出有色情業者隨著國內疫情降二級警戒後自主解封，以大量的「讓我幫哥哥溫柔的紓壓」、「盡情揮灑你的腎上腺素」叩客招數吸客，有民眾認為會有疫情破口，喬裝尋芳客蒐證，發現馬伕均從大樓後方小巷接送走安全梯的應召女；對於色情業提早解封一事，轄區警方表示，已接獲檢舉著手偵辦中。

高雄市七賢二路住商混合大樓曾多次被媒體踢爆美容美體坊「掛羊頭賣狗肉」暗藏春色，疫情三級警戒期間，大樓鶯鶯燕燕的應召女及色情業者也怕有染疫風險，銷聲匿跡一些時日，未料，近日全國疫情降為二級後，色情風又悄悄吹起！

色情業者發送「讓我幫哥哥溫柔的紓壓、深深的放鬆」、「結實的身體也需要解除壓力」、「你未體驗過的渴望在等你」、「在這裡可以盡情揮灑你的腎上腺素」等吸客金句，以及「爆乳妹」、「文青大學生」等各式美女圖攬客，喊出原本要2500元，但優惠價只要2250，還可買10送1，男子認為現在疫情仍緊繃，色情業者復業，恐有疫情破口，於是喬裝尋芳客探查。

該名男子發現，業者會在一樓先過濾嫖客身分，確認沒問題後，再將嫖客帶進大樓房間，由於疫情期間，警方查得緊，馬伕開車接送應召女時，直接將車駛入大樓後方小巷內，應召女上樓接客以及服務完後，均走大樓安全梯，以避開電梯監視器及住戶注意。

轄區分局表示，日前已接獲檢舉指該棟大樓暗藏春色，已著手進行調查，並強調，絕不容許色情業者讓疫情破口的可能。