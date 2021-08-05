國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，提及台中市長盧秀燕是2024年參選的強棒之一。有意角逐下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌今受訪時表示，朱立倫若當選主席，很有機會提名盧參選總統，但要當選恐怕還有一點距離，總統夢必須要築夢踏實，台中市政還需要加油，希望盧秀燕把市政做好。

蔡其昌指出，如果朱立倫當選主席，應該很有機會提名盧秀燕參選總統，她應該好好努力。若以台中市目前成績來看，要參選總統，在他看來，可能國民黨提名盧秀燕比較容易，但要當選恐怕還有一點距離，因為選總統要有成績。

蔡其昌說，以台中市目前來看，他聽到、看到的，其實盧市長還有很多必須要加強，一方面祝福她，一方面也勉勵她，總統夢必須要築夢踏實，逐夢就是遠望總統，踏實是要把台中市政做好，現在台中市政還需要加加油。

針對朱立倫提及台中市長盧秀燕是2024年參選的強棒之一，對此台中市長盧秀燕昨日也回應：謝謝他的抬愛，她完全沒有這樣的想法，專心市政，謝謝大家。