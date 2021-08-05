由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台手遊大作《傳奇4》，今（5）日展開為期四天全球刪檔封測活動，並同步釋出捏臉、門派、自由競爭拾寶、AI交易所等特色玩法，讓玩家搶先體驗！此外，事前預約及雙平台預註冊火熱進行中，參與活動即可領取豐富獎勵，助玩家增添戰力。

《傳奇4》強調以東方美學方式來描繪人物動作，讓玩家從指尖到身體都可感受東方武術的獨特魅力，結合韓系遊戲的動作美學，碰撞出華麗又暢快的打擊感，還有靈動颯爽的輕功，體驗宛如空間跳躍的速度感。遊戲更打造了高水準的開場及過場動畫，在遊玩過程也能欣賞電影級的聲光效果。

遊戲內提供捏臉系統，玩家可以客製化角色的造型及外表，包含眼睛、耳朵、鼻子、眉毛、嘴巴，保證打造出獨一無二的角色，行走江湖絕不會和別人撞臉。

體操般的東方武學 等你來體驗！

捏臉系統

加入門派 壯大聲勢

玩家可以透過「門派系統」自行建立或加入志同道合的門派，每個門派將依照組織發展成不同的門派技能，像是加強門派基本功能，提高成員功力的「秘傳神功」，或是在戰役上擁有特殊加成的「戰爭秘技」等。門派內還有許多活動副本，包括50人大規模突襲戰「門派遠征」、搶占獨特資源的「秘谷占領戰」。此外，如被外人欺負還能尋求門派幫助，藉由掌門人下達刺殺令，與全體成員共同討伐或結盟友好勢力向敵對門派宣戰！

加入門派 壯大聲勢

高自由度操作競爭奪寶

《傳奇4》還有許多有趣副本供玩家任意挑戰，像是受到韓國玩家喜愛的「自由競爭拾寶系統」，玩家組隊擊敗「沃瑪教主」後，團隊可協議將由哪位玩家擔任寶箱主人，在決定人選、打開寶箱之後，系統就會發佈全頻訊息，只要在30秒內成功抵擋外人的搶奪，就能真正帶走寶箱，而失敗的話，寶箱主人也將換人。

在開啟寶箱的30秒內，隊伍成員需在旁守候，防止外人搶奪

防止不當行為的AI交易所

本次封測也開放「交易所系統」，讓玩家可以自由交易道具、裝備等，其中「交易所」為防止製造市場紛亂及避免不正常交易，還設置一項AI機制「禁亂商權」，如果被AI機制判斷是惡意交易行為，將會立即封鎖違規帳號，確保每個玩家權益。

《傳奇4》全球刪檔封測活動皆支援英文、中文、日文版本，全球玩家都可以在雙平台及官方網站下載手機版本及PC版本。凡參與封測的玩家，將於遊戲上市後，獲得「神秘的傳奇手鍊」、「進擊／富饒／貪欲的丹藥」、「活力丹（60分）」等福利，同時官方也歡迎大家留下寶貴建議，研發團隊將依照玩家的心聲進行優化調整，提供更好的遊戲品質。

更多遊戲相關內容可以在官方網站中查看。