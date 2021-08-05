今年入選的唯一團隊「中空場域」，由蔡尚寬等4人共同組成。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

林資芬長期關注垃圾議題，創作核心與零廢棄、永續、創新織品議題相關。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

錢菲菲盼能透過自身遊歷經驗，以「異鄉人」角度在清眷進駐創作。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水眷村文化園區擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份，駐村藝術家楊智傑、林資芬和錢菲菲以及創作團體-中空場域已進駐創作，本次以「說故事的人」為主題，8月起開放民眾參觀工作室，也將舉辦藝術工坊、交流活動和成果展演，讓清水區再添藝術新活力。

清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份眷村，前身為眷村「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下有中社考古遺址。在特殊空間紋理下，港區藝術中心去年首次徵選藝術家進駐，以創作重新詮釋清眷歷史與空間，發展出專屬清眷的作品，也藉此扶植優秀藝術人才。

港區藝術中心主任柯丁祺表示，今年駐村計畫以「說故事的人」為主題，徵求前衛、新銳，具實驗性和獨特性的創作計畫，經過評審由3位藝術家和一組團隊脫穎而出。

來自大陸浙江錢菲菲，從工業設計系畢業後，來台就讀東海大學美術學系碩士班，她希望透過自身遊歷經驗，用「異鄉人」角度認識和詮釋清眷。林資芬畢業於雲林科技大學工業設計學系，2016年開始關注垃圾議題，創作核心與「零廢棄、永續、創新織品」議題相關。楊智傑目前就讀東海大學美術系，以繪畫和文學為創作媒介。

創作團體「中空場域」由吳宏德、張家翔、許淳珺和蔡尚寬，4位來自彰化師範大學美術系研究所的藝術家組成，作品從平面到立體裝置領域，相當廣泛。他們很重視藝術教育推廣，期待疫情更加趨緩後，舉辦藝術工坊，讓更多人體驗專屬於清眷的藝術和美感。

港區藝術中心指出，藝術家即日起至11月底進駐清眷42戶區西側空間，園區和各工作室依照面積計算容留人數，部分工作室採網路預約，其餘開放民眾直接參觀，呼籲大家務必遵守防疫規定。