位於新北市新莊區的國家電影中心今年4月完工，市長侯友宜今（5日）出席「我們做到了！國家電影中心在新北」活動。（新聞局提供）

位於新北市新莊區的國家電影中心今年4月完工，市長侯友宜今（5日）出席「我們做到了！國家電影中心在新北」活動。（新聞局提供）

位於新北市新莊區的國家電影中心今年4月完工，市長侯友宜今（5）日出席「我們做到了！國家電影中心在新北」活動，侯感謝一路上曾給予幫助的電影人，也期許交棒給國家電影及視聽文化中心後，共同帶動國家影視產業發展及地方繁榮。

侯友宜強調，新北市一直以來都為了更優質的影視環境而努力。去年，新北市與三立、東森等大型媒體合作，希望打造林口媒體園區，預計在2025年開幕，預計帶動1.5萬就業機會，50年達到350億以上的產值。

另外，新北市在紀錄片的耕耘也來到第11年，深耕紀錄片產業成為台灣紀錄片的搖籃，11年來共計87位導演參與，完成了96部影片，是台灣指標性的紀錄片獎項。

侯友宜說，國家電影中心鄰近行政院新莊聯合辦公大樓，附近又有新北產業園區、知識產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，未來從新莊延伸至林口，將是全臺灣唯一一個聚集影視音上中下游產業的「新北影視廊帶」，國家級影視聽場館落腳新北，必將成為國際文化注目焦點及台灣文化新門面，創造城市意象，也更能讓新北市被世界看見。

國家電影中心建築以「時間與空間的蒙太奇」為設計概念，影廳外牆金屬曲面造型象徵電影的未來與科技感，立面遮陽隔柵則象徵時間的流動與雕刻內部有豐富的設施，包含200人大影廳、50人小影廳，分別採用Dolby Atmos 52聲道及42聲道設備，皆為國內同級影廳最高規格，同時還可以播放數位修復後的台灣電影。國影中心建築融入影視人員、聲學專家與工程技術的完美結合，曾榮獲2019年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎及2020年新北市政府公共工程優質獎。

對於本案在施工期間面臨的諸如COVID-19疫情影響工程、專業設備安裝認證等，施工團隊必須一一克服完成一座傲視全國的電影中心，新北市長侯友宜特別給予嘉許，期勉電影中心的完工，讓新北市的工程技術成為全國各工程單位的領頭羊。