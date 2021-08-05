斯洛維尼亞以及法國將在本週四(8/5)晚間19:00的奧運男籃四強賽碰頭，斯洛維尼亞進攻砲火猛烈，法國防守有如銅牆鐵壁，兩軍碰頭可以說是標準的矛盾之爭！分屬C組以及A組的龍頭，從小組賽到八強同樣都是一場未敗，究竟誰才能闖進本屆奧運的金牌戰呢！？

斯洛維尼亞場均得分高達109.7分，比排名第二的美國還多出7.2分，他們陣中由效力於NBA達拉斯獨行俠的王牌唐西奇(Luka Doncic)領軍搭配多名三分射手，其中最為出色的是曾經效力金塊的肯卡(Vlatko Cancar)，他場均用53%的命中率投進2.7顆三分球幫助球隊，是四強隊伍中最佳的射手。禁區方面，奧運12隊之中目前只有兩名球員場均籃板超過10顆，分別就是斯洛維尼亞的托貝(Mike Tobey)(13.0顆)以及唐西奇(10.7顆)，曾效力於NBA夏洛特黃蜂的托貝身高高達七呎(213公分)能攻擅守是斯洛維尼亞禁區最重要的支柱。

法國由NBA三屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)坐鎮，堪稱本屆奧運防守最好的球隊，他們在小組賽用精實的防守擊敗奪冠最大熱門美國隊，法國截至目前場均只讓對手得72.5分比整體平均失分85.5低上13分之多。除了戈貝爾之外，絕對不能忽視巴頓(Nicolas Batum)與富尼耶(Evan Fournier)兩名球員，巴頓效力於NBA的洛杉磯快艇，是名能攻擅守的全能性好手，四強與斯洛維尼亞一戰他將會是防守唐西奇的關鍵，富尼耶目前隸屬NBA的波士頓塞爾提克，切入犀利外線精準，進攻手段十分多元是法國進攻的第一出手選擇。

勝負方面，法國防守雖好但主要是靠戈貝爾在禁區的嚇阻力，面對斯洛維尼亞的三分雨攻勢想必還是不好應付，不讓分方面主推斯洛維尼亞獲勝。另外第一節不讓分也推薦投注斯洛維尼亞，因為法國屬於慢熱型球隊，首節在進攻端手感普遍不佳，前四場對戰第一節的表現除了贏過實力差距較大的伊朗外，無論面對美國、捷克以及義大利第一節都輸給對手，是極佳的運彩投注標的。