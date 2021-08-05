台灣羽球選手在今年東京奧運穿金戴銀，掀起國人羽球熱。大同大學事業經營學系蔡奕琳，兩年前第一次接觸羽球，從「不會發球」到參加國際賽事，短短4個月，她一口氣拿下1金3銀1銅，成為國內女子身障羽球球后。「先學會輸，才會贏」，蔡奕琳立下目標，將進軍2022亞帕運。

「一上場，緊張到完全聽不見！」蔡奕琳回憶2019年首度出國比賽，去泰國參加帕拉羽球國際賽，整個壓力大到不行，上了場直接耳鳴，完全聽不見任何聲音。沒想到，頂住巨大壓力的她，和拍檔聯手拿下混雙銀牌；同年又赴大陸、日本比賽，分別抱回1金、3銀、1銅。

蔡奕琳說，在這之前，她連發球都不會，自認羽球就是小時候體育課「揮揮拍子」而已。直到與「軟骨發育不全症協會」的朋友交流，才進入羽球世界。第一次參加全國會長盃身障羽球錦標賽就拿下冠軍，被國家隊教練視為天才，力邀參加國際賽。

兩年多羽球生涯，蔡奕琳說她變得更有自信、更喜歡自己，連跟家人的關係都有所改善。以前她超級「省話」，但是和拍檔一起征戰，溝通非常重要，「怎麼樣把話說清楚、說得別人聽懂」，對她來說是很大的成長。

全國關注奧運，蔡奕琳也全程鎖定，看完球后戴資穎的金牌賽，奕琳完全理解，她自己也曾陷入「怎麼變化球路，就是打不贏眼前對手」的窘境；更佩服男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋，兩人的溝通和默契令她非常羨慕。