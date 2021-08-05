多年姐妹情竟如此脆弱！台北市一名準新娘（以下化名小美）為籌備婚禮，特別找來好閨蜜（以下化名小慈）擔任伴娘，婚禮都還沒辦，小慈某日卻意外得知，準新郎疑隱瞞自身職業，於是她擔心姊妹被騙，趕緊告訴小美，豈料一番美意被惱羞成怒的準新娘徹底扭曲，不斷在LINE、臉書等社群上辱罵她，甚至連小慈男友都拖下水，直呼小慈「男友很軟，只有3分鐘，而且長得很醜」，不堪其擾的小慈因此按鈴提告，士林地院審理後，依法判小美拘役40日。

根據判決書內容指出，允諾擔任準新郎小美伴娘的小慈，婚禮前剛好透過其他管道得知，準新郎疑似隱滿自己的職業，於是她基於好意，擔心閨蜜遭騙，特地告訴小美，豈料小美非但不領情，還勃然大怒，在LINE、臉書上頻頻辱罵小慈「好噁心」、「綠茶婊」、「那個神經病」、「小花跟我說她男友很軟，只有3分鐘，而且長得很醜」等言詞。更離譜的是，小美還在臉書上到處散布不實言論，直指自己的未婚夫「跟小慈上床」、「跟小慈上床好有趣欸」等，不堪受辱的小慈因此提告。

對此，法官審理後認為，小美濫用言論自由權，公然污辱小慈，而且散佈許多關於小慈私德的不實言論，使其人格、社會評價遭受貶抑，實屬不該，不過法官念及，小美犯案後坦承犯行，雖然迄今這對原來的好閨蜜未達成和解，小美仍舊無法取得小慈原諒，但考量其犯罪動機、目的、手段、影響名譽、智識等程度，以及家庭經濟狀況等情狀，最後決定依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算1日。