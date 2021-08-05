疫情警戒降級，但新北市對於轄內普渡法會仍有人數容留限制，新北市環保局推出「網路線上普渡」，民眾只要到新北市環保局官網首頁進入新北普渡專區的網路普渡登記，環保局會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式；環保局也呼籲民眾普渡期間「少燒金、燒好金」，紙錢可集中交由清潔隊以淨爐焚燒，並選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品。

環保局表示，因應疫情變化，許多廟宇配合防疫措施暫緩中元普渡活動或限制人數，民眾擔心社區大樓辦理普渡活動造成聚集。

新北市環保局推出「網路線上普渡」方式，鼓勵民眾透過網路登記參與普渡，環保局會將登記名單於農曆7月29日統一請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式，可避免聚集減少人群接觸機會；且民眾在網路表達敬意同時，也能減少燃燒香品、紙錢對空氣品質及健康的影響，讓中元普渡既健康又誠心。

環保局指出，燃燒過量的香品及紙錢會產生細懸浮微粒、鉛、鎘及游離甲醛等有害空氣汙染物，若是香金原料品質不佳，則較易對敏感族群或抵抗力較弱的老人、幼兒引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀。

環保局呼籲，在家自辦普渡民眾或社區大樓，選購環保金紙及環保香，民眾或社區亦可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，如紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助集中運送，由清潔隊收集後再送往完成淨爐儀式的焚化爐焚燒，讓民眾可敬心又安心過中元。

環保局表示，新北市與家樂福、大潤發及愛買合作推出CNS好香金，為經過檢驗認證的香品、紙錢，提供仍有燒金需求民眾新的選擇。

環保局呼籲，今年因受到疫情影響，鼓勵民眾多響應新北市網路普渡活動，儘量避免外出參拜或祭祀，紙錢集中地點及預約電話等資訊，皆可至新北市政府環境保護局網站的新北普渡專區查詢。