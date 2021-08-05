根據統計，我國單日接種疫苗已從每天20多萬人次，下降至單日8萬8千人次，儘管衛福部長陳時中聲稱疫苗採購數量足夠，但民眾黨立委賴香伶檢視我國疫苗剩餘存貨量，加總AZ、莫德納及高端疫苗，總計不到200萬劑，顯示疫苗施打數下滑，存貨不足是關鍵，對於仍有380萬人排隊等候施打第一劑疫苗，政府必須說明如何補足疫苗數量，避免面臨疫苗荒的困境。

賴香伶指出， 截至8月4日為止，國內疫苗施打累計接種850萬1137人次，AZ疫苗接種547萬4042人次，莫德納疫苗接種302萬7095人次，但仍有380萬人排隊等候施打第一劑疫苗，更遑論許多等候施打第二劑疫苗者，我國各類疫苗存貨僅約200萬劑。

目前排隊等候接種疫苗者眾多，但疫苗存量少，在政府疫苗數量管控下，疫苗接種數量也大幅下降，8月3日單日疫苗接種數僅剩8萬6千多人。今天展開的第五輪疫苗登記，也只開放第一至三類人員、孕婦第二劑，第九類55歲以上者登記；而高端疫苗臨床試驗爭議大，無法獲得多數人信賴，BNT疫苗9月才能到貨，未來這段時間，國內恐怕將面臨「疫苗荒」處境。

賴香伶說，歸根究柢，國產的高端疫苗雖通過EUA（緊急使用授權），但保護力資料欠缺，尤其衛福部的高端疫苗EUA審查會議記錄非常簡略，對比美國審查嬌生疫苗EUA公布資訊達兩百多頁，整整差了10倍。聯亞疫苗遲遲未有明確進展，BNT疫苗又因為先前國內外政治因素干擾，訂購延遲，顯示蔡政府的防疫與疫苗採購進度出現嚴重問題。

面對疫苗數量不足，賴香伶認為，政府應該說明如何補足疫苗數量，以及國產疫苗如何讓國人有信心，這都是政府必須面對的課題。