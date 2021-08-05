有些人特別在意他人的感受，自己的感受反而被排在最末位，星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、雙魚座、巨蟹座是典型的討好型人格，他們願意犧牲自己來顧全大局，在愛情中也是如此，往往不計代價的對情人付出，感情總是處於不平衡的狀態，愛別人勝過自己，活得非常辛苦。

▍1.天秤座

天秤座人際關係很好，朋友很多，但常常會太過在乎旁人的看法，他會為了讓朋友開心而選擇無限退讓，對他來說相處愉快才是最重要的，並不是那麼在乎自己的感受。天秤座在戀愛中很盲目，會無條件的信任另一半，因此很容易被渣男、渣女利用，他們總是無止盡的付出真心，就算其他人不看好，他們依然不放棄，認為努力付出對方總有一天會感動，但是不平等的關係最終往往是悲劇收場。

▍2.雙魚座

雙魚座是典型的戀愛腦，愛情對他來說是人生中非常重要的事，談戀愛時他們太過理想主義，認為只要努力付出就能獲得甜蜜浪漫的愛情。雙魚座渴望被愛，希望對方每天都能多愛自己一點，為了這個目的，他們會完全失去理智，不去思考得失與對錯，無止盡的付出，他們的世界以情人為中心，愛對方遠遠勝過愛自己。

▍3.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，而且非常敏感，因此談戀愛時總是患得患失，很容易沒有安全感，只要對方能讓他感到非常安心，他就會認定對方是此生摯愛，不計代價的瘋狂付出，就算理智告訴他做過頭了，他也無法控制自己，他們會真心真意的寵愛對方，心甘情願的做牛做馬，是典型的討好型人格。