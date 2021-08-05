萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐玩到凍未條

台北市3日開放餐飲業內用，讓曾是疫情熱區的萬華阿公店蠢蠢欲動，更傳出北市府有意規畫復業，北市副市長蔡炳坤證實，會透過溝通宣導、復業輔導及稽查管理3階段，預計8月會先進行書審、現勘，9月則視疫情情況，讓準備完全的業者先行復業。

今年5月中旬本土疫情爆發，萬華一夕間成為北市重災區，許多確診案例幾乎都有「阿公店」足跡，北市府也立即公告名為小吃店、清茶館等172家業者停業，復業則由北市府另行公告，在此之後柯市府決議成立專案小組，重整萬華阿公店的管理SOP。

「萬華重出發，重現萬種風華，阿公店再生，洗淨情色污名！」蔡炳坤指出，專案小組的定調十分明確，未來將透過溝通宣導、復業輔導及稽查管理3階段協助業者。

在溝通宣導部分，蔡說有4點很重要，首先是去汙名化，畢竟阿公店在萬華已有一甲子的歷史，期盼找回讓長者聊天的功能，第二則是色情零容忍，第三則是名實相符，商業登記跟實際營業名目間必須相符合，屬於酒吧、酒家等有侍者陪伴的要說清楚，最後是符合防疫規定。

蔡表示，預計在2周溝通期後，進入復業輔導階段，並由專人進場協助，包括商業處、都發局及建管處，處理商業登記、土地使用分區與使用執照等，市府單位將一家一家拜訪，只要業者來申請，我們就會輔導並審查資料，接著就會到場現勘。

至於最後稽查管理階段，蔡說重點會在公安聯合稽查，並針對3點強化管理，第一是色情行為，首次查獲會處罰鍰20萬以上，第二次則是30萬以上並斷水電，第二是違規陪侍，按照8大條例查獲3次就斷水電，第三是違規使用、使照不符或違建，就罰6至30萬罰鍰，違建就拆除。

蔡表示，8月中旬將完成書面審查、現勘，9月再視疫情狀況，若在可控範圍內，會讓準備好的業者先上線，復業時必須配合實名制與室內容留人數規範。業者也提及服務生接種疫苗、使用疫苗護照的需求，未來將透過造冊方式，替尚未施打疫苗的業者接種。

蔡說，3日他帶領團隊去和萬華分局跟業者溝通時，他看到這群業者成立自治會，不僅對此事高度配合，還嚴謹地制定公約與防疫作為，這是很好的開始，期待透過大家努力，讓萬華茶室業在這次復業中能與民眾、地方期待相符。

由於中央尚未開放8大行業復業，外界好奇阿公店是否會搶先在8大前開放？蔡則說，這172家並非每家都在做8大的範圍，有些不是。也強調會配合中央政策，因為開放與否不是個別縣市的問題，市府在做的事與其說是振興，不如說希望讓業者有工作、有錢賺。