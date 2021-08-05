振興券、五倍券何時發？行政院會後記者會｜2021.08.05

7月27日開始全國將為二級警戒，相關振興紓困措施各界關注，多數民意都期待政府發現金紓困，但目前行政院計畫推出「振興五倍券」。今（5）日上午行政院舉行院會，是否有進一步規劃，11時30分於會後記者會說明。

行政院會後記者會由羅秉成政委兼發言人主持，包括衛福部薛瑞元次長、教育部林騰蛟次長、法務部陳明堂次長、交通部祁文中次長、內政部陳宗彥次長、經濟部林全能次長都會出席。

有關振興方案，羅秉成表示，經評估檢討後，參考去年三倍券經驗，現在政策方向是朝振興五倍券規劃，相關配套還在跟各部會討論中，如有具體方案會跟各界說明。他也強調，行政費不會暴增至6倍之多，應和去年差不多；而去年是9張券，今年面額可能會到1000元，目前估計會有10張券。

針對疫情，羅秉成指出，在Delta變種病毒肆虐下，全球每天新增確診人數達60萬人，到昨天已累計突破2億人；而相較於國際疫情，台灣從5月確診高峰到現在降至每日1、20例，也獲國際肯定，但行政院長蘇貞昌也指示，對於邊境管制仍不可放鬆。

羅秉成也提到此次中華隊出征東奧表現亮眼，他表示，為備戰東京奧運，政府自2018年開始「黃金計畫」，重點培訓的38位選手全數取得奧運資格，其中19位獲得前8名，包含2金4銀2銅；另運動發展基金挹注選手培訓預算倍增，優秀選手轉任教練等。

中華隊出征東奧表現亮眼。（圖／行政院直播畫面）

體育署報告針對選手培訓等精進作為。（圖／摘自行政院直播畫面）

體育署報告針對選手培訓等精進作為。（圖／摘自行政院直播畫面）

針對獎金部分，教育部次長林騰蛟表示，目前金牌2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，到第8名都有90萬元，金牌獎金應是全世界第三高；至於獎金是否再調整，林騰蛟說目前暫時沒有這樣的規劃，但會列為東奧結束後相關政策檢討的討論事項。

媒體提問疫苗數量，衛福部次長薛瑞元坦言，目前疫苗存量有所不足，主要是因大家都在搶國際疫苗，有些不是那麼富有的國家，疫苗到貨量也比台灣少，富有國家則為因應變種病毒規劃施打第三劑，所以導致我們疫苗到貨延遲，這部分會加強催促，每兩、三天就會和廠商對話。