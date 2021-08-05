全國降為二級警戒，台北市政府規畫最快在9月讓八大行業復業，新北市長侯友宜今（5）日表示，「目前新北市還沒有這些規畫！」至於在什麼時候能夠正式開業，會滾動式檢討。

侯友宜表示，所有的行業要逐漸開放，一定是分梯次、分階段來做一個檢討，那八大行業或是有其他的尚未開放的行業，都會逐漸來檢討，不過目前為止，新北市還沒有這些規畫。

侯友宜說，最重要規畫的是以疫情影響最少，然後能夠落實防疫為最主要的目的，所以八大行業，至於在什麼時候能夠正式開業，會滾動式檢討，看疫情的狀況，再來採取目標管理。