湖南官方「健康微湖南」微信公號5日消息，4日0-24時，湖南省報告新增新型冠狀病毒肺炎本土確診病例9例（株洲市1例，張家界市8例）、無症狀感染者7例（株洲市6例、益陽市1例），涉及張家界、株洲、益陽。

本輪疫情從7月20日0時至8月4日24時，湖南省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例52例（境外輸入3例），住院治療52 例（境外輸入3例），重症2例，死亡0例。

官方微信公眾號「掌上張家界」5日消息，病例最多的張家界市，8例有6例住在永定區。自7月29日以來，累計報告新型冠狀病毒肺炎本土確診病例24例（永定區21例，桑植縣2例，慈利1例），無症狀感染者3例（永定區）。

新增確診病例具體情況如下：

確診病例1：向某某，女，61歲，桑植馬合口鄉馬合口人，爺爺的缽缽菜員工。8月4日，市級專家組會診為確診病例（普通型）。

確診病例2：趙某，女，19歲，現住永定區南莊坪街道永康社區原種場，為地下商城美甲店員工。8月4日，市級專家組會診為確診病例（輕型）。

確診病例3：許某，女，17歲，現住張家界市慈利縣許家坊土家族鄉咸水村。8月4日，市級專家組會診為確診病例（輕型）。

確診病例4：李某某，女，15歲，現住張家界市永定區羅水鄉官莊村。8月4日，市級專家組會診為確診病例（輕型）。

確診病例5：熊某某，女，42歲，現住張家界市永定區沙堤街道蓮花社區。8月4日，市級專家組會診為確診病例（普通型）。

確診病例6：黃某，男，18歲，現住張家界市永定區官黎坪鯉魚池社區。8月4日，市級專家組會診為確診病例（輕型）。

確診病例7：吳某某，女，53歲，現住張家界市永定區南門口安置社區。8月4日，市級專家組會診為確診病例（普通型）。

確診病例8：張某某，男，8歲，現住永定區崇實社區南門口安置社區。8月4日，市級專家組會診為確診病例（普通型）。