天使5日客場擊敗遊騎兵，大谷翔平登板繳出6局失1分、6次奪三振、被敲4支安打、無四死的精采好投，摘下本季第6勝（6勝1敗）！天使靠著遊騎兵先發投手阿拉德(Kolby Allard)暴投送分，加上自家梅菲爾德(Jack Mayfield)的陽春炮以2-1險勝。

大谷翔平第1局就被敲二壘打，還暴投讓跑者上到三壘，但他連續讓兩人飛球出局度過險境。隨後大谷保持穩定，第3局他指叉球、切球全部出籠，單局三振3名打者。第6局，奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)擊出二壘打，由於無人出局，遊騎兵連續兩支內滾硬是送回了第1分。大谷以三振收拾該局之後就退場。

近來打擊狀況欠佳的大谷退場之後就下去休息，沒有再擔任外野手，打擊方面3打數掛零，吞1K。大谷退場時是勝投候選人，此戰的好表現讓他自責分率降到2.93。這是從大谷6月底在洋基主場被痛打7分以來，首度讓自責分率回到3以內。大谷近9場先發未嘗一敗（對洋基那場也沒輸），這一場剛好也讓天使以54勝54敗爬回5成勝率。

不幸的消息是天使三壘手安森尼阮棟(Anthony Rendon)臀傷開刀，確定本季報銷，天使與他簽了7年2.45億美元大肥約。