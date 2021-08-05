父親節將至，國健署長吳昭軍建議癮君子爸爸們，從此時展開戒菸行動。（王家瑜攝影）

美國最新研究指出，新冠肺炎疫情恐影響心理健康，不少人認為吸菸可以紓壓，精神科醫師指出，雖然有短暫正向效果，但整體來說弊大於利。父親節將至，國民健康署署長吳昭軍呼籲，有菸癮的爸爸們，不妨以此為「戒菸日」，開始戒菸行動。

今年53歲的巫先生曾有30年的菸癮，國中時在好奇心驅使下開始吸菸，出社會後菸癮加重，但每每被女兒嫌棄「爸爸好臭」，讓他感覺到和家人距離越來愈遠，更下定決心戒菸；在家人鼓勵下，透過運動、補充水分等方式，在44歲時成功戒菸。

但新冠肺炎疫情以來，巫先生工作壓力增加，又無法出門運動，加上鋪天蓋地的疫情新聞讓他備感焦慮，上班時忍不住拿起菸盒，剛要打開時，看到菸盒上的「戒菸專線」（0800-636363），他忍了下來，並抽空打了電話諮詢。

巫先生的女兒也突發奇想，把菸蒂蒐集在裝水的寶特瓶裡，讓巫先生只要想吸菸就打開聞一聞惡臭，瞬間打消吸菸的念頭。國健署戒菸專線服務中心主任、彰化基督教醫院精神醫學部主任邱南英說明這是一種「嫌惡治療」，讓人一看到就產生排斥感，也讚賞這是蠻好的做法。

美國心理學會最近發表的論文指出，去年新冠肺炎疫情以來，有3分之1的成年人自述心理健康惡化，疫情壓力恐讓不少人開始「復吸」。邱南英指出，美國戒菸專線進線量在2020年創下歷來新低，所幸國內戒菸專線沒有發生此情況，今年5到7月通話量持續增加，一個月可達3000到5000通。

邱南英表示，過去政府提供的戒菸管道，大多強調要用藥物治療，但18歲以下、孕婦、哺乳婦女並不適合使用藥物，因此戒菸專線著重以輔導諮商方式協助民眾，諮詢員會先了解民眾的背景、有什麼需求、遇到什麼困擾，「不是打一次電話就結束，我們會安排後續處理，有時候還會再打電話回去做後續輔導諮商。」

疫情期間壓力上升，可能出現復吸或菸癮加重的情形，邱南英建議，冥想、呼吸，或是每天走路4000步都有助於放鬆，並且減少接收過多的疫情新聞，轉移目標，並維持健康的作息，也有助於調適心理壓力，進而遠離菸害。

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