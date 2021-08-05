為幫高齡、身患殘疾或長期收容不易認養的犬貓，找到新家，新北市動保處首創幫動物之家的老殘犬貓拍攝沙龍照，讓牠們從頭至腳煥然一新，有家犬樣貌。除此之外，還讓牠們上學受專業訓練，透過社會化學習聽從指令，5月至7月共有132隻犬貓被認養。

為幫毛寶貝找到溫暖的家，新店動物之家和古代同盟會合作，由訓犬師訓練犬隻，日前選擇新店三劍客分別為豆豆、斑斑和嘎b當這次計畫開路先鋒，拍攝當天三劍客雖然同住新店動物之家，但彼此不是室友並不認識，澡堂工作人員很貼心讓牠們先在寬敞緩衝區熟悉環境，並準備各式各樣小點心讓三劍客互相認識。原以為攝影師到了以後，三劍客會因為陌生環境很緊張，沒想到一見攝影師就開始狂聞狂撒嬌，一點都沒有緊張害怕的樣子。

新店動物之家獸醫師莊子昇表示，豆豆在新店山區發現，經訓練後有著穩重成熟、樂天知命的好個性，很適合當一隻穩重的陪伴犬，在日前經動保團體協助送至加拿大順利認養；嘎B則在一場車禍事故損失了一隻前腳，經歷兩次手術，但依然活潑開朗，看到零食跑的比誰都快，目前在德國受到良好照顧；斑班是隻獨特混種比特犬虎斑，總是熱情狗來瘋個性、親人親狗、撒嬌翻肚，非常可愛，正等待有緣人認養。

動保處表示，熱心志工不收一毛錢幫牠們洗澡、拍照，非常感謝民間幫忙，一起幫流浪犬貓都能找到新家，而這些沙龍照除放在動保處官網，志工也會貼在臉書，期許每隻毛寶貝能順利找到新主人，幫助更多毛寶貝找到幸福的歸屬。