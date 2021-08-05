美國民間就業增長意外疲弱，以及受通用汽車重挫拖累，隔夜美股跌多漲少，標普500指數失守前一日創下的歷史高點。周四香港股市開低走高，恆生指數開跌0.14%，目前漲0.45%，為26544.66點。國企股(H股)目前漲約0.3%，為9445.30點。

人力資源公司ADP公布，美國7月民間就業人口增加33萬人，遠不及市場預估的新增65.3萬人，顯示更具傳染性的Delta變種病毒擴散可能已經影響企業的聘雇意願。

周三收盤，偏重周期型股票的道瓊指數大跌逾300點或0.92%，標普500指數跌0.46%，以科技股為主的那斯達克指數逆勢收漲0.13%。

費城半導體指數表現仍然強勁，終場大漲1.18%，為3,436.90點，再創歷史收盤新高。

受此激勵，中芯國際在今日發布業績前股價上漲2.793%，華虹半導體漲4%。

惟恆生科技股指數仍然走弱，目前小跌0.11%，近來元氣大傷的網路股仍普遍低迷，騰訊跌0.4%，同程藝龍跌3.5%，快手跌7.37%，新東方在線跌2.5%，嗶哩嗶哩跌3%，百度跌0.8%，網易跌3.7%。

Delta變種病毒肆虐全球，疫苗股持續受到追捧，隔夜莫德納股價大漲8.42%，Biontech飆升17.8%，受此提振，復星醫藥盤中股價再創新高，目前漲1.6%，報78.20港元。