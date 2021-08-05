連接器廠瀚荃(8103)因伺服器等需求強勁，下半年訂單能見度良好，從訂單來看，瀚荃預估，第3季會比第2季好，全年也會比去年好，今天股東會通過每股配息1.4元。

瀚荃今天舉行股東會，瀚荃以連接器、線纜組件及PCBA三大事業群為營運主軸，全球新冠肺炎疫情自去年延燒至今，瀚荃受惠於NB及伺服器等產品需求暢旺，今年上半年營運穩定成長，第1季稅後盈餘為7074萬元，年成長2.64倍，累計第2季合併營收為10億元，季增11.48%，累計上半年合併營收為18.88億元，年成長29.1%。

儘管有IC缺料及NB庫存偏高雜音，伺服器及面板週邊等產品需求強勁，瀚荃下半年訂單能見度良好，瀚荃預估，第3季會比第2季好。

就各產品來看，今年伺服器網通產品可望年成長20%到25%，面板週邊(LED)可望年成長35%，工業可望成長10%到15%，汽車及NB可望年成長10%，手持裝置及消費性產品可望年成長5%。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為：群康投資公司代表人楊超群、傳凱投資公司代表人竺大智、黃文星、楊奕康；新任獨立董事為莊英俊、林淑玲及于肇嘉。