香港大學學生會評議會在上月初通過動議，對一宗「孤狼式恐怖襲擊」案的疑凶表示「深切哀悼」，有關言論疑涉違《香港國安法》，港大校務委員會昨日(4日)宣佈，禁止所有參與上月7日評議會會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。據香港東網報導，港大法律學院首席講師張達明今早(5日)在電台節目表示，對港大的決定感到很難過，他昨晚已通知校方，辭任校務委員會委員一職。

張達明受訪時表示，自己沒有參與昨晚校委會的會議，不知道具體討論內容，但認為有關學生的確做得不對，但經已道歉，並指大學應該是培育學生有錯能改的地方，加上校方本身有紀律研訊程序，應由紀律委員會聽取學生申辯後做出決定，但港大校務委員這次未經研訊直接處分，認為似乎有「越權」嫌疑。

張達明表示，暫時未見有相關學生面對嚴重的法律風險，即使學生當日行為可能違法，但在無罪推定原則下，學生甚至都還沒有被司法機關起訴，他質疑校方變相褫奪學生學習的權利。對於辭任是否與校方決定有關，他只說有好多因素，「希望認真專注做好一件事」。