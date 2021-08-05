根據普華永道（PwC）4日發佈的《2021年上半年中國企業併購市場回顧與前瞻》顯示，2021年上半年大陸的併購活動交易數量達到6177宗，與2020年下半年相比增長11％，創下半年交易量的最高水準。

據環球網引述該報告顯示，2021年上半年大陸企業併購交易金額為3121億美元，與2020年下半年的峰值相比下降了29％，恢復到正常水準。按照交易量和交易額計算，大陸約占全球併購市場的14％，在全球市場中扮演著越來越重要的角色。

此外，該報告還顯示，2021年上半年大陸發生45宗超大型併購交易（單宗10億美元以上），比2020年下半年少了10宗，其中許多交易與境內關鍵經濟主題相一致，如產業升級、雙迴圈以及低碳環保。由於大陸國內經濟的快速復甦，上半年國內企業戰略併購數量達到自2018年上半年以來的最高水準。但是由於疫情導致的通航限制，入境併購交易數量仍相對較少。