本屆東京奧運中華台北隊表現堪稱史上最佳，目前已獲得2金、4銀、5銅共計11面獎牌，也引發各界對台灣體育發展的關注。民眾黨立委高虹安4日與跆拳道奧運金牌選手陳詩欣及相關領域專家舉辦線上座談會，感嘆「十年苦練無人知，一舉奪牌天下聞？」強調在鎂光燈背後，有成千上萬基層運動員、教練的處境長期缺乏關注，呼籲政府應正視資源分配、基層培育、運動科學三大面向。

高虹安在臉書發文表示，隨著本屆奧運中華隊表現優異，各縣市首長相繼加碼獎金，但這些鎂光燈的焦點背後，其實有成千上萬基層運動員、教練的處境長期缺乏關注。總統蔡英文過去多次喊出體育改革口號，更宣示投入前瞻計畫百億元預算來達成目標，但所謂「改革」絕非把誰換掉或把哪個協會處理掉就能解決問題，而是 制度上如何改善基層培育的現況。

高虹安強調，本屆奧運舉重銅牌陳玟卉的母親接到市長道賀的第一時間，有感而發表示：「希望政府給選手一條好走的路，而非奪牌才是一切。」這句話清楚道出了現今國內基層運動員的困境。事實上，政府確實已匡列相當的經費給體育署，但資源如何分配才是考驗體育署在競技運動培育的能力。若政策執行都透過外包或委託執行的方式，這些經費就會如同通過網篩般 ，最後到達選手身上的效益有限。

台灣首面奧運金牌得主陳詩欣在會中坦言，以她的視野回歸到基層教練的崗位中，相較於每4年的「一次性補助」，基層培育才是更重要的挑戰。